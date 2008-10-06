Знову обвал на російському фондовому ринку

Російський фондовий ринок відкрився у понеділок різким обвалом котирувань більшості ліквідних цінних паперів, чому сприяв не дуже хороший зовнішній фон, повідомляє "Фінмаркет".

Ринок акцій РФ відкрився зниженням цін на 5-12%, індекс ММВБ за перші хвилини торгів втратив майже 13%. Індекс РТС до 10:40 ( час московський), втративши 6,8%, опустився нижче за відмітку 1000 пунктів - до 997,57 пункта.

До 10:33 мск на ФБ ММВБ акції Ощадбанку РФ втратили в ціні 10,7%, ВТБ - 12%, "Уралкалия" - 16,2%, "Уралсвязьинформа" - 10,2%, "Газпрома" - 7,4%, "Лукойла" - 6,56%, "Роснефти" - 9,7%, ГМК "Норильский никель" - 9,2%, "Сургутнефтегаза" - 8,3%, "Полюс Золото" - 7,8%, "Транснефти" - 6,7%.

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