"Азов" прийшов під Печерський райвідділок: вимагає звільнити затриманих біля офісу "Київміськбуду" (відео)
Біля Печерського райвідділу поліції Києва зібралися близько сотні представників цивільного корпусу “Азов” та інших активістів.
Як передає кореспондент УНІАН, вони вимагають звільнити затриманих сьогодні зранку біля офісу “Київміськбуду” трьох осіб.
Ситуація поблизу відділення поліції спокійна. Попри те, що будівля оточена великою кількістю правоохоронців, вхід є вільним.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, вранці представники цивільного корпусу "Азов" заблокували офіс компанії-забудовника на вулиці Суворова у Печерському районі столиці, протестуючи проти забудови у Святошинському районі.
Пізніше поліція розблокувала офіс, трьох учасників акції було затримано і доправлено до Печерського райвіддлу поліції.
За словами речниці поліції Києва Оксани Блищик, "близько 8.30 до будівлі у Печерському районі Києва прийшли приблизно 50 осіб. Із собою вони принесли автомобільні шини, розкидали сміття і заблокували вхід в установу.
Поліція вжила заходів щодо силового розблокування будівлі. У відповідь активісти застосували димові шашки, петарди, сльозогінний газ. У результаті два правоохоронця отримали тілесні ушкодження та знаходяться у лікарняних закладах. Трьох активних учасників події доставили до Печерського управління поліції. Доставлені до управління поліції молодики – уродженці Києва та Івано-Франківщини". Поліція відкрила два кримінальних провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.