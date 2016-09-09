Скандал навколо забудови на Святошино: троє учасників блокування "Київміськбуду" затримано

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

"Близько 8.30 до будівлі у Печерському районі Києва прийшли приблизно 50 осіб. Із собою вони принесли автомобільні шини, розкидали сміття і заблокували вхід в установу.

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Поліція вжила заходів щодо силового розблокування будівлі. У відповідь активісти застосували димові шашки, петарди, сльозогінний газ. У результаті два правоохоронця отримали тілесні ушкодження та знаходяться у лікарняних закладах. Трьох активних учасників події доставили до Печерського управління поліції. Доставлені до управління поліції молодики – уродженці Києва та Івано-Франківщини", - зауважила Блищик.

За її словами, поліція відкрила два кримінальних провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тим часом, представники "Азову" через соціальні мережі закликали всіх небайдужих до даного конфлікту підходити до Печерського райвідділу поліції Києва, де утримують трьох затриманих біля "Київміськбуду" активістів.

Як відомо, конфлікт у Святошинському районі Києва розпочався ввечері 5 вересня з масової бійки біля станції метро "Святошин". Невідомі захопили парковку, на місці якої один із забудовників планує звести багатоповерхівку, а також почали зводити барикади всередині майданчика. В обурених місцвих жителів полетіли каміння і цегла. Між місцевими жителями і "тітушками" спалахнула бійка, внаслідок якої деяким людям розбили голови.

Пізно ввечері 8 вересня активісти та місцеві жителі прорвалися на територію будівництва у Святошинському провулку, де забарикадувалися представники забудовника.

В результаті після кількаденних зіткнень у Святошинському провулку представники цивільного корпусу "Азов", що долучилися до протистояння на боці місцевих жителів, сьогодні, 9 вересня, вранці заблокували офіс компанії-забудовника на вулиці Суворова у Печерському районі.