ГПУ: Британія вперше видасть Україні злочинця

Про це в ефірі Эспрессо.TV заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"Станом на зараз у мене немає жодного повідомлення про оголошення в міжнародний розшук Онищенка. Але це не означає, що українська сторона працює над цим питанням", - сказав заступник Луценка.

Він зазначив, що Інтерпол має свою процедуру, в якій дуже докладно розглядаються наші клопотання".

"У нас є так званий негативний досвід з Януковичем, але це не означає, що ми не винесли уроків з того, що у нас було до цього. І я сподіваюся, що ті аргументи, які наводить НАБУ, будуть сприйняті стороною Інтерполу для організації швидкого затримання", - заявив Єнін.

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За його словами, "що стосується Британії, ми маємо перше в історії позитивний розгляд клопотання про видачу правопорушника".

"І я сподіваюся, що протягом двох-трьох тижнів зазначена людина буде передана Україні. Це створює дуже позитивний фон для видачі всіх правопорушників з Великобританії", - резюмував Єнін.