Україна і Білорусь домовилися виробляти білоруські трактори під Києвом

Україна і Білорусь планують до кінця 2008 року створити спільне підприємство з виробництва білоруських тракторів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на прес-конференції після 15-го засідання міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва повідомив перший віце-прем`єр-міністр РБ Володимир СЕМАШКО.

Він уточнив, що виробництво потужністю 10-12 тис. машин на рік планується організувати під Києвом.

Білорусь зацікавлена у співпраці з Україною в галузі транспортного машинобудування. Зокрема, Володимир СЕМАШКО наголосив зацікавленість у спільному виробництві в Білорусі пасажирських і вантажних залізничних вагонів і автобусів «Богдан».

«Якби в цьому брав участь український капітал, то це було б на благо і Україні і Білорусі», - сказав В.СЕМАШКО, підкресливши, що таке виробництво може бути налагоджене на базі профільних підприємств у Гомельській області.