СБУ затримала в Житомирі "чиновницю" "ДНР"

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, у серпні минулого року мешканка Донецька, активна прихильниця "русского міра", запропонувала сепаратистам свої юридичні послуги та почала працювати у юридичному департаменті фейкового "Фонду державного майна "ДНР".

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Жінка опікувалася розробкою, реєстрацією та введенням у дію нормативно-правових актів від імені цього нелегітимного органу. "Саме її авторству належить розробка порядку легалізації юридичного контролю терористів над активами суб’єктів господарювання державної форми власності та господарських товариств з корпоративними правами держави, які на цей час перебувають на тимчасово підконтрольних терористам територіях", - йдеться у повідомленні.

Одержані від протиправного користування державним рухомим та нерухомим майном України кошти, відповідно до розробленого юристкою порядку, спрямовувалися на фінансування т. зв. "ДНР".

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12 вересня оперативники спецслужби затримали зловмисницю у Житомирі, куди вона приїхала для надання юридичних консультацій керівництву одного із підприємств щебеневої галузі, здійснюючи одночасно юридичний супровід його фінансово-господарської діяльності.

Прокурор Житомирської області повідомив правопорушниці про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України. Наразі затриману доставлено до ізолятора тимчасового тримання.