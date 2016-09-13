Ярославський вклав у Харків $1 мільярд

На думку журналістів видання: "Інвестиції DCH в харківську економіку "вагою" майже в $1 млрд дісталися "першої столиці" виключно тому, що "мала батьківщина" як і раніше дорога серцю бізнесмена".

Як відомо, початок масштабної інвестиційної програми Ярославського в Харкові було покладено, коли він став власником і президентом "Металіста", а потім коли домігся для Харкова статусу приймаючого міста Євро-2012. "Ярославський вклав власні $300 млн, і саме ці гроші плюс наполегливість і ударна будова критеріально важливих об'єктів (стадіон на 40 тисяч місць, тренувальний табір VIP-рівня, сучасний аеропорт, 5* готель для "сім'ї УЄФА"), переконали європейських футбольних функціонерів у перспективності Харкова", - пише "Бізнес".

Саме Олександр Ярославський, на думку тижневика, поклав початок формуванню позитивного міжнародного іміджу Харкова. "Західні мас-медіа назвали Харків еталонним майданчиком за темпами підготовки до Євро-2012 серед 8 міст, які приймали чемпіонат в Україні і Польщі. Це той рідкісний випадок, коли доречно вести мову про роль особистості в історії, оскільки бажання і зусилля однієї людини змогли принести Харкову перемогу в гонці міст".

Описуючи інвестиції Ярославського в харківську економіку, видання згадує також про $270-миллионныхвложениях у розвиток ФК "Металіст", який, на жаль, сьогодні після зміни власника перебуває в настільки важкому становищі, що навіть позбавлений професійного статусу. Про успішному розвитку таких проектів бізнесмена, як Міжнародний аеропорт "Харків", перший в місті п'ятизірковий готель KharkivPalace, регбійний клуб "Олімп" (11-разовий чемпіон України і базовий клуб національної збірної), ТРЦ "Караван" і ін. І, звісно, про виклик, "який Ярославський кинув собі сам", взявшись за відродження на Харківському тракторному заводі виробництва і звичних, і, можливо, військової техніки, про що йшлося, зокрема, на зустрічі в посольстві США.

На думку "Бізнесу", сьогодні Олександр Ярославський - ефективний посол Харкова у світі, який продовжує вкладати сили і кошти в інвестиційний імідж міста і країни - за допомогою бізнес-форумів, галузевих виставок та особистих контактів з іноземної діловою елітою.

"Ярославський часто привозить в Харків своїх знайомих бізнесменів "вищої ліги" з різних країн з метою показати потенціал міста. Тому що із-за близькості "першої столиці" до зони бойових дій хтось може порахувати її lost city, куди марно і небезпечно вкладати гроші. І такого роду міжнародні зв'язки - ще один пункт інвестиційної програми Ярославського. Можливо, на сьогодні найбільш важливий для всього Харківського регіону".