Американські фондові ринки вийшли в плюс

18:20, 08 жовтня 2008
Суспільство
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... підвищившись на 1-2 відсотки

Американські фондові індекси одразу після падіння при відкритті змогли відновити свої позиції і навіть вийти в плюс. На 17:00 (за  Києвом) Dow Jones піднявся більш ніж на відсоток, а Nasdaq і S&P 500 - більш ніж на два відсотки, причому останній подолав позначку в тисячу пунктів.

Фондові показники в США до 8 жовтня знижувалися впродовж п`ятьох сесій поспіль, впавши нижче за чотирирічних мінімумів. На торгах позначилися побоювання інвесторів щодо продовження фінансової кризи і подальшого банкрутства великих фінансових організацій. З тих же причин фондові індекси падають не тільки в США, а й по всьому світу.

Значну підтримку світовим біржовим показникам 8 жовтня надали найбільші світові центробанки, які погодилися понизити базові ставки. Зокрема, ФРС США вперше з весни 2008 року знизила ставку, причому не на 0,25 процентного пункту, як раніше, а одразу на 0,5 процентного пункту.

Зниження базових ставок центробанків допоможе подолати кризу ліквідності на міжбанківському ринку, через яку фінансові організації фактично відмовилися видавати кредити один одному.

Лента.ру

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