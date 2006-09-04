Англійські експерти побачили, що нова українська влада при свідомості

Енергетична безпека України, загалом, поліпшується, а влада країни проводить свідому політику у цій галузі. Таку оцінку нинішньої ситуації в Україні дав британський дослідницький центр Oxford Business Group, повідомляє “Німецька хвиля”.

Новий звіт британських дослідників, які інформують інвесторів про події на ринках, що розвиваються, стосується енергетичного сектору України. Oxford Business Group відзначає дії нового уряду щодо створення достатніх резервів газу в українських сховищах на зиму. Хоча Росія може підняти ціну на газ для України вже в січні, стабілізаційний фонд на суму 600 мільйонів доларів, що його нині створює уряд, зробить подорожчання газу менш болючим для економіки, вважають британські експерти.

Oxford Business Group також звертає увагу на те, що уряд планує 10-відсоткові знижки на електроенергію для її великих споживачів. Від цього мають виграти, перш за все, великі металургійні підприємства та копальні. Отже, як відзначають фахівці, Україна відходить від практики, коли енергоносії продавалися підприємствам за вищими цінами, аби компенсувати низькі ціни для населення. Oxford Business Group також зазначає, що ЄС та США, зацікавлені в енергетичній безпеці України, пропонують багатомільйонні позики для розвитку енергетичного сектору.