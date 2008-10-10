Фінансову ситуацію в Україні можна стабілізувати за два тижні

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що фінансова ситуація в Україні може бути стабілізована максимум за два тижні.

Про це він заявив у коментарі УНІАН після наради з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з питань фінансової ситуації в Україні.

«Ситуація може бути стабілізована, вважаю, що максимально за два тижні», - зазначив В.СТЕЛЬМАХ.