Фінансову ситуацію в Україні можна стабілізувати за два тижні

21:39, 10 жовтня 2008
Суспільство
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Голова НБУ повернувся від Ющенка

Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що фінансова ситуація в Україні може бути стабілізована максимум за два тижні.

Про це він заявив у коментарі УНІАН після наради з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з питань фінансової ситуації в Україні.

«Ситуація може бути стабілізована, вважаю, що максимально за два тижні», - зазначив В.СТЕЛЬМАХ.

 

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