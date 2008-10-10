Фінансову ситуацію в Україні можна стабілізувати за два тижні
21:39, 10 жовтня 2008Суспільство
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Голова НБУ повернувся від Ющенка
Голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ вважає, що фінансова ситуація в Україні може бути стабілізована максимум за два тижні.
Про це він заявив у коментарі УНІАН після наради з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з питань фінансової ситуації в Україні.
«Ситуація може бути стабілізована, вважаю, що максимально за два тижні», - зазначив В.СТЕЛЬМАХ.
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