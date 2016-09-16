П'ять мішків бурштину на 1,5 мільйона: на Рівненщині затримали мисливця на "сонячний камінь" (фото, відео)
У п'ятницю, 16 вересня, в Рокитному (Рівненська область) правоохоронці вилучили партію бурштину-сирцю загальною вагою близько 180 кілограмів. Вартість каміння на "чорному" ринку становить понад 1,5 мільйона гривень.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, під час проведення оперативного відпрацювання, працівники роти поліції зупинили автомобіль "Subaru" під керуванням 28-річного жителя Кіровоградської області. При огляді в багажнику авто було виявлено п’ять мішків із «сонячним камінням» загальною вагою близько 180 кг.
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Крім того, як зазначається, патрульні поліцейські, які в рамках проведення відпрацювання перевіряли автомобілі на автодорозі Київ-Ковель, зупинили "MITSUBISHI Outlander", який належить 26-річному жителю Старого села Рокитнівського району.
В салоні автівки поліцейські виявили близько шести кілограмів бурштину-сирцю, пістолет для відстрілу гумовими кулями і набої до нього, а також близько 20 тисяч гривень.