П'ять мішків бурштину на 1,5 мільйона: на Рівненщині затримали мисливця на "сонячний камінь" (фото, відео)

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, під час проведення оперативного відпрацювання, працівники роти поліції зупинили автомобіль "Subaru" під керуванням 28-річного жителя Кіровоградської області. При огляді в багажнику авто було виявлено п’ять мішків із «сонячним камінням» загальною вагою близько 180 кг.

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Крім того, як зазначається, патрульні поліцейські, які в рамках проведення відпрацювання перевіряли автомобілі на автодорозі Київ-Ковель, зупинили "MITSUBISHI Outlander", який належить 26-річному жителю Старого села Рокитнівського району.

В салоні автівки поліцейські виявили близько шести кілограмів бурштину-сирцю, пістолет для відстрілу гумовими кулями і набої до нього, а також близько 20 тисяч гривень.