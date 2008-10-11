В НБУ обіцяють наблизити ринковий курс долара до офіційного

У Національному банку України обіцяють найближчими днями наблизити ринковий курс долара до офіційного.

Про це перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня".

"Керівництво Національного банку вже заявляло, що ми готові підтримати ринок валютними інтервенціями. У вівторок і середу ми вже підкріпили ці заяви, продавши долар за курсом 5,0 грн./дол. в обсягах 175 млн. і 475 млн. відповідно. Гадаю, що вже в найближчому майбутньому нам вдасться привести ринок до більш раціонального і ближчого до офіційного курсу співвідношення", — сказав він.

Разом з тим А.ШАПОВАЛОВ зауважив, що деякий час все ж таки курс валюти залишатиметься досить високим. "Адже коригування курсу, що зараз відбувається, має згладити та певною мірою компенсувати вплив сезонних чинників і погіршення експортної кон’юнктури", — пояснив він.

А.ШАПОВАЛОВ вважає, що найбільш розумним на даний час міг би бути курс близько 5,10 грн. за дол.