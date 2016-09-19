Луценко заявив про створення таємної служби, яка перевірятиме сигнали про корупцію в прокуратурі

17:33, 19 вересня 2016
Суспільство
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про створення Генеральної інспекції при Генпрокуратурі, яка в таємному режимі перевірятиме сигнали про корупцію серед працівників прокуратури.

Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Верховній Раді України.

Генпрокурор заявив, що одним із завдань у 2016 році є повернення довіри до правоохоронної системи. За його словами, довіру можна здобути шляхом очищення персоналу прокуратури від одіозних і корумпованих осіб. У зв'язку з цим він нагадав, що для цього була розпочата таємна перевірка на доброчесність, за яку відповідальна служба перевірки діяльності прокурорів, яку очолює Петро Шкутяк.

"Другий напрямок - це створення разом з американськими колегами спеціального підрозділу IG - Генеральна інспекція, яка зараз буквально відбирається на конкурсі. На посаду керівника подано аж 99 заявок бажаючих. Ця служба буде уповноважена перевіряти сигнали про корупцію або зловживання будь-якого працівника прокуратури в таємному режимі і не підпорядковується нікому, крім генерального прокурора", - заявив Луценко.

За його словами, ця інспекція діятиме в рамках чинного законодавства за рішеннями суддів.

Як заявив Луценко, "це спеціально караючий меч для очищення системи".

"Впевнений, що обидві ці інституції дадуть результат в очищенні сотень прокурорів із нинішньої 15-тисячної прокуратури України", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко також заявив, що третина кримінальних справ, які він тримає на контролі, порушені за сигналами від журналістів.

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