Переможниця Євробачення-2016 Джамала презентує офіційний кліп на пісню "1944" (подію завершено)

Режисером і хореографом-постановником відео виступив Анатолій Сачівко, оператором став Микита Кузьменко. Ця команда раніше працювала над відео Джамали "Заплуталась".

Зйомки нового відео зайняли три дні та проходили в Чернівецькій області в Буковинських Карпатах. Локацією кліпу стала покинута військова база "Памір" на вершині гори Томнатик, яка знаходиться на висоті 1565 м над рівнем моря.

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Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення-2016 в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Таким чином, Україна отримала право приймати у себе конкурс Євробачення-2017, який пройде в Києві.