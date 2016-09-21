Переможниця Євробачення-2016 Джамала презентує офіційний кліп на пісню "1944" (подію завершено)
21 вересня о 15:00 в прес-центрі УНІАН відбудеться прес-конференція співачки Джамали і передпоказ кліпу на композицію "1944", з якою співачка виграла міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2016 в Стокгольмі.
Режисером і хореографом-постановником відео виступив Анатолій Сачівко, оператором став Микита Кузьменко. Ця команда раніше працювала над відео Джамали "Заплуталась".
Зйомки нового відео зайняли три дні та проходили в Чернівецькій області в Буковинських Карпатах. Локацією кліпу стала покинута військова база "Памір" на вершині гори Томнатик, яка знаходиться на висоті 1565 м над рівнем моря.
Читайте такожДжамалі подарували трикімнатну квартиру в Києві
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала перемогла на конкурсі Євробачення-2016 в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.
Таким чином, Україна отримала право приймати у себе конкурс Євробачення-2017, який пройде в Києві.