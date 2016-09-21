У Запоріжжі повторно затримали здирника, що повернувся до "ремесла", щойно уникнувши арешту

Як повідомляє Головне управління поліції в Запорізькій області, Співробітники Управління захисту економіки у Запорізькій області Нацполіції викрили групу хабарників, яка складалась з діючих та колишніх працівників обленерго. Вони вимагали від підприємців гроші за погодження технічних умов, проектної документації з подальшим укладанням договорів з підключення до мережі електропостачання будівель, які використовуються у комерційних цілях суб’єктами господарювання.

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6 вересня під час одержання 250 тисяч гривень неправомірної вигоди двох здирників було затримано. Діючому співробітнику суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а колишньому - у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Здирник, заплативши 400 тисяч гривень, повернувся до прибуткового бізнесу - стягнення хабарів.

Цього разу він вимагав від підприємця 20 тисяч гривень за прискорену процедуру підключення його кіоску до електромережі та подальше оформлення відповідної документації - нібито тільки після сплати грошей підприємець отримає документи.

20 вересня оперативники УЗЕ спільно зі слідчими обласної поліції та прокуратури затримали екс-енергетика у лікарні. У зв'язку із хворобою свого "клієнта", він сам приїхав до нього по хабар.

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Треба зазначити, що затриманий вже є підозрюваним у кримінальному провадженні, відкритому за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

"Будемо сподіватися, що цього разу суд обере правопорушнику більш суворіший запобіжний захід", - зазначає запорізька поліція.