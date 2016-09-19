Погорілого на хабарі у €170 тисяч колишнього в. о. ректора НАУ посадили під домашній арешт

Як повідомили УНІАН у Національному антикорупційному бюро, відповідне рішення суд прийняв сьогодні.

"Суд обрав щодо підозрюваного Харченка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 13.00 до 8.00 строком до 27 жовтня", - поінформували в НАБУ, зауваживши, що суд також зобов’язав Харченка не залишати місце постійного проживання без дозволу детектива НАБУ, слідчого або прокурора, здати органам слідства на тимчасове зберігання документи, які дозволяють виїзд за межі України.

Також суд поклав на підозрюваного обов’язок носити електронний браслет.

Оголошена ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів.

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Нагадаємо, 26 серпня під час отримання хабара в розмірі 170 тис. євро затримано в.о. ректора Національного авіаційного університету.

Під час обшуку за місцем проживання т.в.о. ректора детективи НАБУ вилучили готівку на загальну суму близько 5 млн грн (1,5 млн грн, 50 тис. доларів США, 70 тис. євро, 3 тис. фунтів стерлінгів, інша валюта), а також 9 злитків золота масою від 2 до 20 грам.

27 серпня затриманим т.в.о. ректора НАУ та адвокату-посереднику було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).