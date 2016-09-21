Спецпідрозділ "Альфа" провів тренування з роботами (відео)

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Служба безпеки під егідою центрального координаційного органу з боротьби з тероризмом Антитерористичного центру при СБУ провела противодиверсійні тренування, максимально наближені до реальних умов.

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За сценарієм, група умовних диверсантів підірвала технологічне обладнання Харківського обласного радіотелевізійного передавального центру, після чого зникла у невідомому напрямку. Силовикам необхідно було локалізувати наслідки вибуху, оглянути місце події з залученням фахівців-вибухотехніків, визначити ознаки умовних диверсантів, розшукати і затримати їх.

Після аналізу зібраних даних, правоохоронці затримали двох диверсантів. Останній з них, який забарикадувався в занедбаному будинку, був знешкоджений бійцями спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Згідно з опублікованими фото, під час тренування застосовувалися роботи. Як зазначається, завдання тренувань полягало, зокрема, у виявленні недоліків у системі заходів протидії можливої диверсійної діяльності.