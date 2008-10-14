Туркменія довела запаси гігантського родовища газу

Запаси родовища газу в Марийській області на південному сході Туркменії становлять від 4 до 14 трильйонів кубометрів газу, що робить його одним з найбільших в світі. Про це повідомляє сайт Фергана.ру з посиланням на Державне інформаційне агентство Туркменістану.

Британська компанія "Gaffney, Cline & Associates", яка проводила незалежний аудит родовища нещодавно відкритої групи родовищ Південний Іолотань-Осман і родовища Яшлар, подала такі дані 13 жовтня уряду Туркменістану.

Нове родовище газу на площі Осман, розташованої на території Марийської області, було виявлене в березні 2007 року.

Як зазначає Лента.ру, запаси Штокманівського газового родовища, що є одним з найбільших в Росії, оцінюються в чотири трильйони кубометрів палива.

"Gaffney, Cline & Associates" - англійська компанія, яка відоміша як консультант. Раніше агентство Reuters повідомляло, що за право провести аудит туркменських запасів газу боровся американський аудитор DeGolyer & MacNaughton. Причини, за яких керівництво Туркменії обрало "Gaffney, Cline & Associates", не повідомлялися.

Як повідомлялося, російський "Газпром" законтрактував в Туркменії по 50 мільярдів кубометрів газу на рік.

Туркменія в 2008 році має намір видобути 81,5 мільярда кубометрів газу.