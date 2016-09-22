Джамала: ніколи не думала, що мені може зателефонувати президент Туреччини

Про це співачка розповіла в інтерв'ю УНІАН.

«Я ніколи не могла подумати, що мене, звичайну співачку, буде приймати президент Литви, коли я приїду в одне з міст з концертом. Або мені зателефонує президент Туреччини, привітає мене і висловить свою повагу. Ніколи не могла про це подумати. Напевно, це якийсь бонус. Тому що історія, яку я розповіла, багатьох об'єднала, зробила масу людей в Європі небайдужими до неї... І тому вони проголосували», – сказала Джамала.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, Джамала презентувала кліп на пісню «1944», яка на «Євробаченні» стала переможною.