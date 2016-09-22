Джамала: ніколи не думала, що мені може зателефонувати президент Туреччини
15:39, 22 вересня 2016Суспільство
1428 0
Після перемоги на конкурсі «Євробачення» співачці Джамалі дзвонив президент Туреччини, щоб привітати і висловити свою повагу. Крім того, її приймала президент Литви.
Джамала розповіла про дзвінок президента Туреччини після перемоги на "Євробаченні"/ УНІАН
Про це співачка розповіла в інтерв'ю УНІАН.
«Я ніколи не могла подумати, що мене, звичайну співачку, буде приймати президент Литви, коли я приїду в одне з міст з концертом. Або мені зателефонує президент Туреччини, привітає мене і висловить свою повагу. Ніколи не могла про це подумати. Напевно, це якийсь бонус. Тому що історія, яку я розповіла, багатьох об'єднала, зробила масу людей в Європі небайдужими до неї... І тому вони проголосували», – сказала Джамала.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУ Києві відбувся передпоказ відеокліпу Джамали на пісню "1944" (відео)
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, Джамала презентувала кліп на пісню «1944», яка на «Євробаченні» стала переможною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter