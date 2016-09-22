Сьогодні відзначається Всесвітній день без автомобіля (відео)
19:51, 22 вересня 2016Суспільство
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День без авто на планеті можна сміливо перейменувати на день двох коліс. Щороку, 22-го вересня автолюбителі масово залишають машини вдома та сідають на велосипеди.
22 вересня – Всесвітній день без автомобіля
Дощ і вітер не відбили і в столичних водіїв бажання дати своїм авто вихідний. Компанію їм склали й ті, для кого велосипед - щоденний транспорт.
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