Сьогодні відзначається Всесвітній день без автомобіля (відео)

19:51, 22 вересня 2016
Суспільство
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День без авто на планеті можна сміливо перейменувати на день двох коліс. Щороку, 22-го вересня автолюбителі масово залишають машини вдома та сідають на велосипеди. 

Дощ і вітер не відбили і в столичних водіїв бажання дати своїм авто вихідний. Компанію їм склали й ті, для кого велосипед - щоденний транспорт.

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