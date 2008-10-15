Бензин у Києві подорожчав внаслідок змови нафтотрейдерів?

Антимонопольний комітет України розпочав ретельну перевірку діяльності нафтотрейдерів Київського регіону на предмет можливої змови щодо одночасного встановлення однакових цін на бензин марки А-95.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

За результатами моніторингу ринку реалізації світлих нафтопродуктів АМК зафіксував синхронне до рівня 6,15 грн./літр підвищення операторами цін на бензин марки А-95 на більшості АЗС Києва і Київської області.

Враховуючи те, що для імпортерів і виробників складова собівартість бензинів є різною, фахівці АМК проведуть детальне дослідження обгрунтованості встановлення саме такої ціни реалізації бензинів.

Нагадаємо, з початку року органи АМК розглянули близько 30 справ про порушення конкурентного законодавства на ринках нафтопродуктів, до відповідальності притягнуто понад 300 операторів в цілому. Серед них - ЗАТ «ЛИНІК» і ЗАТ «Укртатнафта», які за монопольні зловживання були оштрафовані на 500 тис. грн. і 300 тис. грн. відповідно.