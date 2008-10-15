Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН оцінює макроекономічну ситуацію як незагрозливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

За його словами, уряд щодня контролює ситуацію. При уряді працює моніторингова група, котра відстежує тенденції світових ринків і ринків економіки України.

«Незважаючи на сумбурні тенденції в світі, за підсумками 9 місяців за темпами зростання ВВП у нас показник на рівні 7%. Простежується спад по окремих сферах, але непогані тенденції темпів розвитку сільського господарства - близько 15,9%, промислове виробництво на рівні 5,1%», - підкреслив Б.ДАНИЛИШИН.

Він також зазначив, що 14 жовтня Кабінет міністрів вжив заходи з підтримки металургійної і хімічної промисловості.

За словами Б.ДАНИЛИШИНА, держава має зіграти ту роль у кризі, яка їй відведена для забезпечення темпів і пропорцій відповідного економічного розвитку.

Довідка УНІАН. Згідно з даними Держкомстату, зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-серпні т.г. проти аналогічного періоду минулого року склало 7,1%, у серпні 2008 року проти серпня 2007 року - 10,9%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-серпень 2008 р. склав 628 млрд. 108 млн. грн., у серпні - 97 млрд. 832 млн. грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості в січні-серпні 2008 р. спостерігався в сільському господарстві, полюванні, лісовому господарстві - на 24,4%, в торгівлі - 10,7%, переробній промисловості - 87,3%, транспорті - 8,3%.