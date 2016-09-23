"Азовця" Краснова випустили з СІЗО

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Ігор Мосійчук.

"Прямо зараз з Лукянівського СІЗО звільнили Станіслава Краснова, якого звинувачували в шпигунстві на користь Московії, а насправді травили за організацію блокади Криму. Стас воював в добровольчому батальйоні ОУН і співпрацював з Службою зовнішньої розвідки України. Справедливість перемогла!", - написав Мосійчук.

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У свою чергу, адвокат Краснова Андрій Мамалига у себе в Facebook зазначив, що Краснова звільняють з Лук'янівського СІЗО, оскільки закінчився термін його утримання під вартою.

"Засідання відкладено до 3 жовтня, запобіжний захід не продовжено", - написав Мамалига.

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Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його в державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.

Краснов наполягає, що СБУ фальсифікувала справу стосовно нього.