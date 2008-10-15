СБУ знайшла замовника статей про кризу в кількох банках України

Співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області встановили осіб, які 10 та 11 жовтня замовили розміщення у кількох газетах і в Інтернеті матеріалів з негативною оцінкою фінансового стану, кризових явищ у діяльності «Укргазбанку», «Укрсоцбанку», «Райфайзенбанку – Аваль».

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, було з’ясовано, що замовником цих публікацій стало одне з київських ТОВ, яке здійснює комерційну діяльність у торговельній сфері і не є клієнтом згаданих банків.

Друковані видання розміщували негативні матеріали за гроші під виглядом реклами за достовірність змісту якої видавці відповідальності не несуть.

Як відзначають експерти банківської сфери, вказані фінансові установи мають стабільний фінансовий стан. А тому подібні провокаційні оголошення у ЗМІ є не чим іншим, як інформаційною атакою конкурентів, мета якої – погіршення іміджу банківських установ для переманювання клієнтів на обслуговування до інших банків.

Зараз СБУ готова передати зібрані матеріали з цього приводу до прокуратури з метою порушення кримінальної справи за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.