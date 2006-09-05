Редакцію газети ”Киевские ведомости” обікрали

Шевченківський райвідділ столичної міліції порушив кримінальну справу за фактом крадіжки оргтехніки цими вихідними з офісу редакції газети "Киевские ведомости".

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві, справу порушено за ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

За інформацією ЦГЗ, злочин було скоєно вночі шляхом зламу віконних рам та замків дверей кількох внутрішніх приміщень.

За словами співрозмовника агентства зникнення кількох одиниць техніки було виявлено лише в понеділок 4 вересня. Правоохоронці припускають, що крадіїв було кілька чоловік.

Слідство у справі триває.