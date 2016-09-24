На "Вокзальній" в Києві у контрактника знайшли гранати, йому загрожує до семи років в'язниці

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, близько семи годин ранку співробітник управління поліції метрополітену у вестибюлі станції метро «Вокзальна» затримав 46-річного уродженця Луганщини, який перевозив у сумці шість гранат і запали до них.

Затриманий пояснив, що проходить військову службу за контрактом у Донецькій області, а в столицю приїхав на лікування.

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Слідчим відділом управління поліції метрополітену Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, про що повідомили представникам військової прокуратури.

Вилучені боєприпаси направлені на експертне дослідження. Чоловікові загрожує до семи років ув'язнення.