Землетрус в Україні: сейсмолог розповів, чи може стихія повторитися, назвав небезпечні зони (відео)

Підземні поштовхи відчули ледь не по всіх областях, а найбільше перелякалися користувачі соцмереж, які о другій ночі ще не спали, йдеться в сюжеті ТСН.

Люди кажуть, що особливо помітно було коливання у висотках. Там у квартирах хиталися люстри, квіти, дрижав посуд і рухалися дверцята на шафах. Найвідчутніше сколихнуло Одесу – там поштовхи сягали аж 5 балів за шкалою Ріхтера. Тамтешні мешканці кажуть, що спершу не повірили очам, коли побачили, як хитаються їхні оселі. У багатоповерхівках люди спершу думали, що це їм мариться або стає зле. У приватних будинках жителі вибігали на вулицю та чекали, доки поштовхи стихнуть. Одесити загалом відчувають підземні поштовхи десь двічі на рік.

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Але теперішній навіть звиклих до таких землетрусів налякав. Дехто навіть кинувся хапати найнеобхідніше – одяг і документи. Однак землетрус швидко припинився, тому спуститися на вулицю люди з висоток не встигли.

У Запоріжжі підземні поштовхи найбільше відчувалися у спальних районах і старій частині міста. Костянтин каже, що близько другої ночі під багатоповерхівкою наче пройшла потужна хвиля. Найбільше злякався за дітей. "Не схоже на трамвай поряд, від якого будинок періодично трясеться. Було враження, що з будинком щось не те. Хай і на мить, але було відчуття, що земля наче йде з-під ніг", - каже житель Запоріжжя Костянтин Кулаков.

У Чернівцях подекуди навіть сім'ями вибігали на вулицю. Росколана Ротар досі не може відійти від шоку – вони з чоловіком тільки лягли спати, як після двох потужних поштовхів підхопилися, взяли на руки півторарічного сина і втекли з квартири. Зайти назад осмілились лише під ранок. "Почала трястися люстра, ліжко дубове, яке важке. Спочатку ми були спантеличені, не розуміли, що коїться. Але інстинкт самозбереження переміг. Перший поштовх до десяти секунд тривав", - розповіла жінка.

В очільника відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики паніка почалася лише зранку – від шквалу дзвінків і черги журналістів просто під його будинком. Олександр Кендзера не втомлюється повторювати, що хоч землетруси в нас стаються рідко, це не означає, що українці можуть розслабитися. Бо чи не вся територія країни потенційно сейсмонебезпечна. "Найсильніші сейсмічні впливи, які можуть дорівнювати навіть на слабких ґрунтах 9 балів, це південно-західні райони Одеської області. В самій Одесі – це 7 балів приблизно, і приблизно така ж величина відноситься й до Чернівецької області. Закарпаття теж небезпечна зона, там може до 8 балів доходити", - попереджає фахівець.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня вночі мешканці Києва, Броварів, Кропивницького, Одесі, Вінниці, Чернівців та інших міст відчули підземні поштовхи, які докотились із Румунії.