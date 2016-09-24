"Думала, що дім валиться": реакція соцмереж на землетрус в Україні
10:19, 24 вересня 2016Суспільство
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УНІАН зібрав реакцію користувачів соціальних мереж на землетрус в Україні.
До України докотились підземні поштовхи з Румунії / Flickr/ Matt Katzenberger
Вночі мешканці Києва, Броварів, Кропивницького, Одесі, Вінниці, Чернівців та інших міст відчули підземні поштовхи, які докотились із Румунії.
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Скріншот
Скріншот
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У Румунії землетрус магнітудою 5,6 бали стався близько другої ночі 24 вересня.
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