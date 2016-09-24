"Думала, що дім валиться": реакція соцмереж на землетрус в Україні

УНІАН зібрав реакцію користувачів соціальних мереж на землетрус в Україні.

Вночі мешканці Києва, Броварів, Кропивницького, Одесі, Вінниці, Чернівців та інших міст відчули підземні поштовхи, які докотились із Румунії. Читайте такожВ результаті землетрусу в Македонії постраждали близько 100 осіб У Румунії землетрус магнітудою 5,6 бали стався близько другої ночі 24 вересня.

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