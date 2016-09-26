Водій маршрутки, який перегородив дорогу вбивці в Дніпрі, отримає медаль

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"О 14:00 нагороджую Валерія Миколайовича Тімоніна медаллю "Захисник міста", - написав Філатов на своїй сторінці в Facebook.

"Місто має знати своїх героїв. Так буває, що вони можуть знаходиться поруч. За кермом маршрутного таксі", - зазначив мер.

Як повідомляв УНІАН, водій перегородив своїм мікроавтобусом дорогу зловмиснику після вбивства двох патрульних. Нападник відкрив вогонь і по маршрутці, після чого водій був змушений розблокувати проїзд.

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Пізніше правоохоронці затримали злочинця.

Трагедія сталася вранці 25 вересня, коли екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла в лікарні на операційному столі. Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова, який проживав у Торезі Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури.

Зараз Пугачов знаходиться в одній з лікарень Дніпра, куди звернувся за допомогою внаслідок поранення під вигаданим прізвищем. Поліція взяла його під варту, і найближчим часом йому буде оголошено підозру.