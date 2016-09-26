Сьогодні у Дніпрі попрощаються з убитими патрульними (біографії)

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Дніпра у Facebook. Церемонія пройде у театрі Горького.

Поліція опублікувала інформацію про загиблих.

Лейтенант поліції Кутушев Артем Юрійович народився у Дніпропетровську у 1989 році.

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З 20.11.2007 по 09.10.2008 проходив службу в Збройних сил України, в військовій частині А1126, на посаді механіка водія.

Вищу освіту отримав у 2015 році - закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Навчався на заочній формі навчання і здобув базову вищу освіту за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

З 16.01.2016 року призначений на посаду інспектора роти № 8 батальйону № 4 Управління патрульної поліції у місті Дніпропетровську.

Сьогодні доньці Артема виповнилось 3 роки.

Лейтенант поліції Макаренко Ольга Олександрівна народилась у Дніпропетровську у 1980 році.

У 2004 року закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (заочна форма навчання) за спеціальністю «правознавство», кваліфікація - юрист.

З листопада 2002 року по червень 2010 року працювала у відділі освіти Індустріальної районної ради м. Дніпропетровська на посаді «ведучий спеціаліст-юрист».

З 16.01.2016 року була призначена на посаду інспектора роти № 5 батальйону № 4 Управління патрульної поліції у місті Дніпропетровську.

У неї залишилась родина - чоловік та двоє дітей.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у Дніпрі оголосили днем жалоби за загиблими працівниками патрульної поліції.