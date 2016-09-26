У соцмережах обурюються через пропозицію Авакова узаконити "презумпцію правоти поліцейського"

Так, волонтер Роман Синіцин на своїй сторінці в Facebook написав, що така пропозиція "цікавіша" скандально відомих "законів 16 січня".

"Аваков під шумок вчорашньої трагедії в Дніпрі вирішив законодавчо закріпити якусь "презумпцію правоти поліцейського". І "підкорись, а потім сперечайся". Прикриваючись причому міжнародним досвідом. Але у нас тут свій досвід. Досвід фасадної реформи з зміною табличок з міліції на поліцію", - написав він.

Власник видання "Букви" Катерина Рошук висловила цікаву думку про те, що подібний закон не допоміг би уникнути вчорашньої трагедії в Дніпрі.

"Як я розумію, приводом для цього законопроекту стала вчорашня трагедія. Скажіть будь ласка, а хіба вчорашній Пугачов відмовився коритися поліції? Він спокійно припаркував своє авто після прохання поліції і сів до них в авто для оформлення протоколу, а потім вже, коли його пробили по базі, відкрив вогонь, злякавшись, що поліцейські зрозуміють, що він у розшуку. Отже у мене питання: ЯК цей закон допоміг би уникнути подібної ситуації?", - зазначила вона.

Також Авакову пригадали його заклики перешкоджати встановленню "поліцейської держави" в 2014 році під час Революції гідності.

Нагадаємо, як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook, Міністерство внутрішніх справ запропонує Верховній Раді законопроект про "презумпцію правоти поліцейського".

«Імператив презумпції правоти поліцейського має стати соціальною нормою! Спочатку підкорись поліцейському - потім оскаржуй! І справа тут не в необхідних до ухвалення законодавчих змін, що відповідають досвіду розвинених світових демократій. Річ у тім, щоб суспільство прийняло це правило – як необхідне правило для власної безпеки, як своє! Це обмеження громадянських свобод? Ні! Це правило безпеки – через процедуру порядку лише на дуже короткий час, який відтерміновує права громадянина на оскарження дій поліцейського. Це висока відповідальність і високі права для поліції? Так! Але іншого шляху немає. Поліція, яка змінюється і реформується, повинна і отримуватиме більше прав і більше довіри суспільства», - написав міністр і зазначив, що іншого шляху побудови ефективної правоохоронної системи немає.