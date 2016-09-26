У соцмережах обурюються через пропозицію Авакова узаконити "презумпцію правоти поліцейського"
Серед користувачів Facebook зростає невдоволення пропозицією міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо необхідності прийняття закону про "презумцію правоти поліцеського".
Так, волонтер Роман Синіцин на своїй сторінці в Facebook написав, що така пропозиція "цікавіша" скандально відомих "законів 16 січня".
"Аваков під шумок вчорашньої трагедії в Дніпрі вирішив законодавчо закріпити якусь "презумпцію правоти поліцейського". І "підкорись, а потім сперечайся". Прикриваючись причому міжнародним досвідом. Але у нас тут свій досвід. Досвід фасадної реформи з зміною табличок з міліції на поліцію", - написав він.
Власник видання "Букви" Катерина Рошук висловила цікаву думку про те, що подібний закон не допоміг би уникнути вчорашньої трагедії в Дніпрі.
"Як я розумію, приводом для цього законопроекту стала вчорашня трагедія. Скажіть будь ласка, а хіба вчорашній Пугачов відмовився коритися поліції? Він спокійно припаркував своє авто після прохання поліції і сів до них в авто для оформлення протоколу, а потім вже, коли його пробили по базі, відкрив вогонь, злякавшись, що поліцейські зрозуміють, що він у розшуку. Отже у мене питання: ЯК цей закон допоміг би уникнути подібної ситуації?", - зазначила вона.
Також Авакову пригадали його заклики перешкоджати встановленню "поліцейської держави" в 2014 році під час Революції гідності.
Нагадаємо, як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook, Міністерство внутрішніх справ запропонує Верховній Раді законопроект про "презумпцію правоти поліцейського".
«Імператив презумпції правоти поліцейського має стати соціальною нормою! Спочатку підкорись поліцейському - потім оскаржуй! І справа тут не в необхідних до ухвалення законодавчих змін, що відповідають досвіду розвинених світових демократій. Річ у тім, щоб суспільство прийняло це правило – як необхідне правило для власної безпеки, як своє! Це обмеження громадянських свобод? Ні! Це правило безпеки – через процедуру порядку лише на дуже короткий час, який відтерміновує права громадянина на оскарження дій поліцейського. Це висока відповідальність і високі права для поліції? Так! Але іншого шляху немає. Поліція, яка змінюється і реформується, повинна і отримуватиме більше прав і більше довіри суспільства», - написав міністр і зазначив, що іншого шляху побудови ефективної правоохоронної системи немає.