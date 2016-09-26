Вбивство поліцейських у Дніпрі: експерти підтвердили особу підозрюваного (відео)

Це підтверджують всі експертизи, йдеться у сюжеті ТСН.

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Медики вважають, що загрози його здоров’ю немає, і він може давати свідчення.

"Дактилоскопія повністю підтверджує, що це він (Пугачов - УНІАН.) ... Тільки що експерти дали нам підтвердження про те, що відбитки людини, яка знаходиться під арештом, і людини, яка є Пугачовим Олександром 1973 року народження, збіглися. Це питання знято ... ", - перший заступник голови Нацполіціі Вадим Троян, повідомляє 112.ua.

Тим часом міністр внутрішніх справ оголосив про свою ініціативу щодо презумпції правоти поліцейських. "Спочатку підкорюйся – потім оскаржуй” – так сам міністр внутрішніх справ назвав зміни, що вже найближчим часом хочуть затвердити у парламенті.

Нагадаємо, правоохоронці затримали злочинця, який убив патрульних в Дніпрі. Трагедія сталася в неділю вранці, коли екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події.

Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення і померла в лікарні на операційному столі. Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова, який проживав у Торезі Донецької області.