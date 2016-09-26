"Спочатку підкорись - потім оскаржуй": МВС запропонує Раді законопроект про "презумпцію правоти поліцейського"

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

«Імператив презумпції правоти поліцейського має стати соціальною нормою! Спочатку підкорись поліцейському - потім оскаржуй! І справа тут не в необхідних до ухвалення законодавчих змін, що відповідають досвіду розвинених світових демократій. Річ у тім, щоб суспільство прийняло це правило – як необхідне правило для власної безпеки, як своє! Це обмеження громадянських свобод? Ні! Це правило безпеки – через процедуру порядку лише на дуже короткий час, який відтерміновує права громадянина на оскарження дій поліцейського. Це висока відповідальність і високі права для поліції? Так! Але іншого шляху немає. Поліція, яка змінюється і реформується, повинна і отримуватиме більше прав і більше довіри суспільства», - написав міністр і зазначив, що іншого шляху побудови ефективної правоохоронної системи немає.

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Аваков також вважає, що потрібно вдосконалювати і поліцейські сили, розширюючи їх як рівень компетентності, так і відповідальності за забезпечення свобод кожного. Презумпція правоти поліцейського, на думку Авакова, має працювати, як це відбувається в Німеччині, США, Великій Британії, Франції, Італії, Канаді та інших країнах.

«Презумпція правоти поліцейського (спочатку підкорись - потім оскаржуй) – один з інструментів побудови системи колективної безпеки! До пакету законодавчих ініціатив щодо гарантування безпеки, що готується до внесення в парламент, МВС пропонуватиме парламентаріям імплементувати цю норму в законодавчому полі», - підкреслив міністр.