ЗМІ показали кадри з нагрудної камери вбитого в Дніпрі поліцейського (відео)

Відповідний відеозапис вийшло в ефірі Еспресо ТБ.

"Сподіваюся після цього відео ні в кого з мудрих людей більше не залишиться питань, чим нова патрульна поліція відрізняється від ДАІ", - зазначив на своїй сторінці у Facebook радник глави МВС Антон Геращенко.

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Також Геращенко висловив необхідність "за проявлену мужність і героїзм, представити Артема Кутушева і Ольгу Макаренка до високих державних нагород - посмертно".

Як уточнив на своїй сторінці у Facebook директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, частини відео опубліковані з нагрудної камери патрульного Артема Кутушева.

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За його словами, опубліковані тільки ті кадри, які дозволило слідство.

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