У Мукачеві стартував перший всеукраїнський чемпіонат Нацполіції з багатоборства кінологів (фоторепортаж)
18:32, 27 вересня 2016Суспільство
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У Мукачеві (Закарпатська обл. ) 27 вересня 2016 року стартував перший чемпіонату Національної поліції України з багатоборства кінологів.
Участь у ньому беруть 26 кращих кінологічних команд з усієї України / Фото УНІАН
Як зазначає transkarpatia.net, участь у чемпіонаті беруть 26 кращих кінологічних команд з усіх областей України, окрім Кіровоградської та Луганської.
Протягом трьох днів службові собаки, серед яких переважно німецькі вівчарки, та їхні інструктори-кінологи змагатимуться у подоланні 200-метрової смуги перешкод, у виконанні комплексу вправ загальної та спеціальної підготовки розшукових собак, у затриманні умовного правопорушника.
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