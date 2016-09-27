У Мукачеві стартував перший всеукраїнський чемпіонат Нацполіції з багатоборства кінологів (фоторепортаж)

18:32, 27 вересня 2016
Суспільство
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У Мукачеві (Закарпатська обл. ) 27 вересня 2016 року стартував перший чемпіонату Національної поліції України з багатоборства кінологів.

Фото УНІАН

Як зазначає transkarpatia.net, участь у чемпіонаті беруть 26 кращих кінологічних команд з усіх областей України, окрім Кіровоградської та Луганської.

Протягом трьох днів службові собаки, серед яких переважно німецькі вівчарки, та їхні інструктори-кінологи змагатимуться у подоланні 200-метрової смуги перешкод, у виконанні комплексу вправ загальної та спеціальної підготовки розшукових собак, у затриманні умовного правопорушника.

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