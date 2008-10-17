Тимошенко без аукціону роздасть 21 дозвіл на користування надрами

Розпорядження уряду

Кабінет міністрів дав згоду на надання без проведення аукціону спеціальних дозволів на користування надрами на 21 ділянці. Як повідомляє Урядовий портал, відповідне розпорядження (№1331 від 16 жовтня) ухвалене на засіданні Кабміну. Ділянки призначені для видобування піску, питної води, марганцевої руди, граніту.

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