Тимошенко без аукціону роздасть 21 дозвіл на користування надрами
17:03, 17 жовтня 2008Суспільство
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Розпорядження уряду
Кабінет міністрів дав згоду на надання без проведення аукціону спеціальних дозволів на користування надрами на 21 ділянці.
Як повідомляє Урядовий портал, відповідне розпорядження (№1331 від 16 жовтня) ухвалене на засіданні Кабміну.
Ділянки призначені для видобування піску, питної води, марганцевої руди, граніту.
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