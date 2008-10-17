Тимошенко без аукціону роздасть 21 дозвіл на користування надрами

17:03, 17 жовтня 2008
Суспільство
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Розпорядження уряду

Кабінет міністрів дав згоду на надання без проведення аукціону спеціальних дозволів на користування надрами на 21 ділянці.

Як повідомляє Урядовий портал, відповідне розпорядження (№1331 від 16 жовтня) ухвалене на засіданні Кабміну.

Ділянки призначені для видобування піску, питної води, марганцевої руди, граніту.

 

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