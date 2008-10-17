Міліція заявляє про законність затримань в Інституті «Республіка»

, серед яких були журналісти

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Столична міліція заявляє про законність затримання групи громадян в приміщенні Інституту «Республіка», серед яких було кілька журналістів.

Як повідомив УНІАН один з керівників Головного управління МВС України в місті Києві, 15 жовтня одним із судів було винесено рішення на користь певної організації, яка отримала право зайняти вказане приміщення. Втім, сьогодні група осіб в кількості 25 чоловік самовільно зайняла приміщення Інституту “Республіка”, і на вимоги звільнити його - відповідала відмовою.

Крім того, як зазначив співрозмовник агентства, ці особи чинили непокору співробітникам міліції. Внаслідок чого вони були затримані та доставлені до Голосіївського райуправління міліції в столиці для складання адміністративного протоколу щодо непокори співробітникам міліції.

Як запевнила посадова особа ГУ МВС у м. Києві, під час затримання фізична сила до вказаних осіб з боку співробітників міліції не застосовувалася.

Після складання адмінпротоколу всіх затриманих відпустять, зазначили в столичній міліції.

Як повідомлялося, київський журналіст Ігор ЛУЦЕНКО повідомив УНІАН, що сьогодні в Києві близько 17.00 міліція затримала та доставила до Голосіївського райуправління внутрішніх справ близько 40 громадян, які брали участь в акції проти виселення Інституту «Республіка», що знаходиться на вул. Горького, 12, в тому числі і сімох журналістів, які висвітлювали подію. За його словами, про проведення акції було заздалегідь повідомлено, однак в якийсь момент під час заходу до місця його проведення під’їхало кілька міліцейських автомобілів, і міліціонери, які вийшли, нічого не пред’являючи до мітингувальників, почали «пакувати» їх до автомобілів, “не розбираючись, хто і що тут робить, в тому числі не звертаючи уваги на журналістів”. При цьому І.ЛУЦЕНКО зазначив, що ніяких сутичок ні з ким під час проведення акції не відбувалося.