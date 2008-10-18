Сьогодні вводяться нові аеропортові збори

18 жовтня, набуває чинності наказ Мінтрансзв’язку від 15 вересня №1131 «Про внесення змін у наказ Мінтрансзв’язку від 14.04.2008 №433», яким підвищуються збори за обслуговування суден і пасажирів у ряді аеропортів. Текст документа розміщений на сайті Верховної Ради.

Зокрема, підвищуються збори в КП „Аеропорт „Вінниця”, „Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ”, КП Міжнародний аеропорт „Київ” (Жуляни), КП “Аеропорт „Керч”, КП „Міжнародний аеропорт „Кривий Ріг”, КП „Міжнародний аеропорт „Миколаїв”, КП „Аеропорт „Суми”, КП „Міжнародний аеропорт „Ужгород”, КП „Аеропорт „Хмельницький”.

Ставка на міжнародних рейсах, у разі ухвалення наказу, становитиме від 10,8 до 15 дол. за 1 пасажира (залежно від аеропорту), на внутрішніх рейсах – від 2,5 до 7 дол. за 1 пасажира. Зокрема, для аеропорту «Київ» (Жуляни) пасажирський збір на міжнародних рейсах зросте з 7,5 до 15 дол., тоді як для внутрішніх рейсів залишиться на колишньому рівні – 2,5 дол. за 1 пасажира.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінтрансзв’язку, реалізація цього наказу призведе до збільшення собівартості рейсів на 1-5% і збільшення вартості квитка на міжнародні рейси на 3,7-9,2 дол. і на внутрішні рейси на 0,5-6,2 дол. залежно від аеропорту.

Нагадаємо, з 3 травня 2008 р. в аеропорту «Бориспіль» на 30% підвищилися збори на міжнародних рейсах. З 25 травня наказом МТЗУ від 14.04.2008 № 433 в дев`яти українських аеропортах (“Донецьк”, “Запоріжжя”, “Харків”, “Маріуполь”, “Луганськ”, “Чернівці”, “Львів”, “Сімферополь” і “Одеса”) пасажирські збори зросли на 25-50% і більше.

Довідка УНІАН. На середину 2008 р. в Україні діє 34 аеропорти, включаючи невеликі, серед них – 24 міжнародних (що мають пункти пропуску через кордон).