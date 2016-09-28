Водій, який зупиняв убивцю поліцейських: пістолет вдома лежить, раптом "друзі" Пугачова захочуть помститися

Валерій Тімонін, 62-річний водій, який намагався заблокувати авто вбивці патрульних Олександра Пугачова, залишає подарований йому пістолет вдома.

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"Мені вручили пістолет "Форт-17". Але носити я його з собою не буду - нехай вдома лежить. Зараз такий час - невідомо що може бути. А раптом його "друзі" захочуть помститися?", - розповів він в інтерв'ю місцевому порталу 056.ua.

"Дзвонив Порошенко, причому у свій день народження. Я його привітав, побажав здоров'я, а він, у свою чергу, сказав, що запросить до Києва на нагородження, що таких людей обов'язково потрібно нагороджувати. Але ось, коли саме це буде - він не сказав... Мені взагалі багато, хто дзвонив: у всіх, у кого є мій телефон - дзвонили, захоплювалися, дякували", - розповів Валерій Тімонін.

Як повідомляв УНІАН, водій перегородив своїм мікроавтобусом дорогу зловмиснику після вбивства двох патрульних. Нападник відкрив вогонь по маршрутці, після чого Тімонін був змушений розблокувати проїзд. Пізніше правоохоронці затримали злочинця.

Нагадаємо, 25 вересня в Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення ПДР. Зловмисник відкрив стрілянину по патрульним, внаслідок чого поліцейський загинув на місці, його напарниця померла на операційному столі. У скоєнні злочину підозрюють Олександра Пугачова, колишнього бійця "Торнадо", який перебував у розшуку.