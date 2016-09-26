Водія, який намагався зупинити вбивцю поліцейських у Дніпрі, нагородили пістолетом (фото, відео)
У Дніпрі нагородили водія маршрутки, який намагався заблокувати авто Олександра Пугачова, вбивці патрульних.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник глави МВС Антон Геращенко.
Читайте такожВбивця патрульних у Дніпрі отримав посвідчення учасника бойових дій, перебуваючи в розшуку - волонтер (фото)
"За проявлену мужність та сміливість, спробу затримати озброєного злочинця, ризикуючи своїм життям, водій маршрутного таксі, 62-річний Валерій Тімонін за наказом міністра МВС Арсена Авакова нагороджений нагородною зброєю - пістолетом "Форт-17", - йдеться у його повідомленні.
Геращенко розповів, що в Тімоніна зловмисник випустив дві кулі на ураження. Вони пройшли повз, влучивши у капот авто.
Аваков нагородив зброєю водія маршрутки, котрий намагався перешкодити втечі убивці патрульних поліцейських pic.twitter.com/7CcjRvy1kX— Громадське ТБ Дніпро (@hromadskeDnipro) September 26, 2016
Як повідомляв УНІАН, водій перегородив своїм мікроавтобусом дорогу зловмиснику після вбивства двох патрульних. Нападник відкрив вогонь і по маршрутці, після чого водій був змушений розблокувати проїзд.
Пізніше правоохоронці затримали злочинця.