Водія, який намагався зупинити вбивцю поліцейських у Дніпрі, нагородили пістолетом (фото, відео)

14:14, 26 вересня 2016
Суспільство
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У Дніпрі нагородили водія маршрутки, який намагався заблокувати авто Олександра Пугачова, вбивці патрульних.

Водителя наградили пистолетом / facebook.com/anton.gerashchenko.7/

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник глави МВС Антон Геращенко.

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Водій отримав нагородний пістолет / Фото УНІАН

"За проявлену мужність та сміливість, спробу затримати озброєного злочинця, ризикуючи своїм життям, водій маршрутного таксі, 62-річний Валерій Тімонін за наказом міністра МВС Арсена Авакова нагороджений нагородною зброєю - пістолетом "Форт-17", - йдеться у його повідомленні.

Нагородження водія-героя / Фото УНІАН

Геращенко розповів, що в Тімоніна зловмисник випустив дві кулі на ураження. Вони пройшли повз, влучивши у капот авто.

Водителя наградили пистолетом / facebook.com/anton.gerashchenko.7/

Як повідомляв УНІАН, водій перегородив своїм мікроавтобусом дорогу зловмиснику після вбивства двох патрульних. Нападник відкрив вогонь і по маршрутці, після чого водій був змушений розблокувати проїзд.

Пізніше правоохоронці затримали злочинця.

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