Як впоратися із кризою?

Першочергову увагу в антикризовій програмі слід приділяти антиінфляційним заходам. Про це йдеться в повідомленні Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

На думку експертів інституту, антикризова політика держави повинна зосереджуватися на заходах системного характеру. При цьому першочергову увагу слід приділяти антиінфляційним заходам структурного характеру, які концентруються на розвитку внутрішнього ринку. Крім того, важливо проводити розробку механізмів заміщення зовнішніх запозичень внутрішніми ресурсами, а також посилити здатність фінансового сектора до трансформації вільних коштів громадян в інвестиційні ресурси.

Крім того, на думку експертів інституту, необхідно приділяти особливу увагу регулюванню доходів населення, зокрема, запровадити прогресивну шкалу прибуткового оподаткування і ввести оподаткування нерухомості.

На думку експертів, слід удосконалити інструментарій регулювання ліквідності комерційних банків і структуризації збільшення грошової пропозиції, зокрема, шляхом формування сегменту «довгих грошей».

Також фахівці інституту вважають за доцільне посилення регульованості валютного ринку із залученням інструментарію, відмінного від валютних інтервенцій Національного банку.

Крім того, експерти зазначають, що, враховуючи особливості фінансової ситуації, слід переглянути проект державного бюджету на 2009 рік, передбачивши концентрацію витрат на завданнях, що безпосередньо пов`язані з напрямами, які можуть ослабити вплив інфляційних процесів. Разом із тим слід істотно активізувати заходи з регулюванню і обмеженню небажаного імпорту, а також прискорити впровадження інструментів підтримки експорту.