Держконсул Росії у Львові про телебачення та витіснення російської культури

Генеральний консул Російської Федерації у Львові Євгеній ГУЗЄЄВ розцінює заборону трансляції російських каналів як «поетапне витіснення російської мови й російської культури з життя українського суспільства».

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

Також Є.ГУЗЄЄВ повідомив, що він звернувся з відкритим листом до голови Львівської обласної державної адміністрації Миколи КМІТЯ з приводу заборони трансляції російських каналів у Львівській області.

«Звернутися з цим відкритим листом мене спонукали численні звернення громадян Росії й України, які стурбовані відключенням з 13 жовтня 2008 року трансляції російських телеканалів «РТР-планета», «ГРТ - Всесвітня мережа», «REN-TV». З моменту відключення російських телеканалів до Генерального консульства РФ у Львові надійшло більше сотні телефонних дзвінків, люди також зверталися письмово з вимогою відновити трансляцію російських каналів. Оскільки вирішення даного питання не знаходиться в компетенції нашого консульства, ми їм рекомендуємо звертатися у відповідні українські інстанції, адже деякі мешканці Львівщини сприйняли припинення трансляції як крок з боку Росії, а не виконання відповідного рішення Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення від 1 жовтня 2008р», - сказав Є.ГУЗЄЄВ.

У листі Генерального консула РФ у Львові до губернатора області, зазначається, зокрема, що припинення трансляції російських телеканалів “завдає шкоди нашому двосторонньому співробітництву, відносинам між народами наших країн”. Крім того, за словами Генконсула, ”мова йде про порушення або невиконання прийнятих Україною міжнародних зобов`язань як по Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, так і по нині діючому Великому договору про стратегічне партнерство між Росією й Україною».

У своєму листі Є.ГУЗЄЄВ закликає М.КМІТЯ використати свій вплив і посприяти у справі «відновлення права російськокультурных громадян України на вільне одержання інформаційного продукту з Росії».

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів.