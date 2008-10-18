Україна перейде на страхову медицину протягом двох років
08:29, 18 жовтня 2008Суспільство
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Міністр зустрівся зі студентами
Міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ прогнозує запровадження страхової медицини в Україні в найближчі два роки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі зі студентами Харківського національного медичного університету.
«Страхова медицина, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ, – не панацея, але це шлях, який треба пройти». За словами міністра, перехід на страхову медицину займе приблизно два роки.
У планах МОЗ, сказав В.КНЯЗЕВИЧ, є проведення експерименту в певних районах для апробації декількох моделей медичного страхування. Перехід на страхову медицину, підкреслив міністр, є частиною комплексного реформування системи охорони здоров’я України.
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