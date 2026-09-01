У роботі 'Резерв+' можуть виникнути збої: Міноборони назвало причину

Ситуація стабілізується найближчим часом.

Міноборони оновило застосунок "Резерв+" - тепер він доступний усім користувачам iOS та Android. Проте в його роботі можуть виникнути збої. Про це повідомила прес-служба відомства.

"Сьогодні вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновлення "Резерв+". Оновлення вже доступне на iOS та Android", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони пояснили, що через підвищене завантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій.

Відео дня

"Якщо це сталося, зачекайте трохи й повторіть спробу. Ситуація стабілізується найближчим часом", - додали у відомстві.

Інші новини про застосунки Міноборони

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з випадками витребування в деяких країнах Європейського Союзу у громадян України військово-облікових документів, зокрема даних із застосунку "Резерв+", при зверненні українців щодо тимчасового захисту на території ЄС, в Міністерстві закордонних справ України виступили із роз’ясненням.

Зокрема, така ситуація пов'язана із запровадженням Європейським Союзом нових правил отримання тимчасового захисту (рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026). Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз’яснень щодо практичного виконання згаданого Рішення, окремі національні органи можуть виконувати нові правила виходячи з власних інструкцій. Саме з цим повʼязані згадані ситуації, які мають тимчасовий характер - до надання ЄС державам-членам єдиних розʼяснень щодо запровадження нових правил.

Як зауважили в МЗС, такі випадки не є масовими та, стосуються здебільшого тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України.

Вас також можуть зацікавити новини: