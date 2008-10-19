У Києві водій «Мерседеса» побив водія трамвая

У Києві водій автомобіля «мерседес», який не поступився дорогою трамваю, побив вагоновожатого, якого внаслідок інциденту було госпіталізовано до лікарні.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, інцидент стався у Деснянському районі, на перехресті просп. Гагаріна та вул. Червоногвардійської.

26-річний житель міста Бровари, який був за кермом «мерседеса», проігнорував правила дорожнього руху (сигнал світлофора) і скоїв зіткнення з трамваєм. Через це між ним та 51-річним вагоновожатим трамвая виник конфлікт, під час якого молодий чоловік побив літню людину і зник з місця пригоди. Внаслідок конфлікту потерпілий отримав струс головного мозку та забій шийного відділу хребта.

Водій «мерседеса» після повідомлення від свідків по лінії «02» був затриманий у Деснянському районі столиці співробітниками «Беркуту». Стосовно нього порушено кримінальну справу за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).