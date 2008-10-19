Міліція порушила кримінальну справу проти «націоналістів-провокаторів»

Київська міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганських дій під час учорашнього святкування в Києві чергової річниці створення ОУН-УПА.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України у зв’язку з чим затримано вісьмох учасників акції. До решти 135 із затриманих будуть застосовані адміністративні санкції за рішенням суду – або штраф, або адмінарешт.

Крім того, у київському главку зазначили, що 22 співробітники міліції, які отримали тілесні ушкодження під час сутички та отруєння невідомим газом, продовжують перебувати в лікарні. Експерти встановлюють, який газ було застосовано проти правоохоронців з боку маніфестантів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 жовтня, вдень у центрі Києва співробітники міліції затримали більш як 100 учасників акції на честь чергової річниці створення ОУН-УПА, які грубо порушували громадський порядок та вступили в сутички з правоохоронцями.

За інформацією міліції, заяву на проведення акції подали столичний осередок громадської організації «Патріоти України» та інші.

Як зазначили у ЦГЗ, рухаючись від бульвару Шевченка по вулиці Володимирській, колонна у складі близько 400 осіб намагалася потрапити до Майдану Незалежності через вул. Ірининську. Для попередження виникнення можливих інцидентів столичні правоохоронці намагалися їх зупинили. Не реагуючи на попередження співробітників міліції, окремі учасники акції почали сутички з правоохоронцями із застосуванням палок та сльозогінного газу.

Водночас в УНІАН передано заяву, підписану лідерами 8 київських міських націоналістичних організацій, в якій, зокрема, зазначається, що сьогодні, 18 жовтня, “низка організацій, які називають себе "націоналістичними", мають намір відзначити свято Покрови. У цьому зв’язку заявляємо, що українські націоналістичні організації разом з українським народом, представниками українських традиційних християнських церков відзначили свято Покрови 14 жовтня цього року”.

Як йдеться в заяві, “намір нікому невідомих людей, організацій, які видають себе за націоналістів, ще раз відзначити маршем у Києві свято Покрови розцінюємо як провокацію, спрямовану проти організованого націоналістичного руху та Української Держави в цілому”.

Автори заяви застерігають “різноманітних авантюристів та політичних провокаторів, що не дозволимо дискредитувати велике національне свято, яке справедливо пов’язується із діяльністю ОУН і УПА, національно-визвольним рухом”.

Вони також “вкотре” закликали Президента України, Верховну Раду, уряд “негайно визнати на державному рівні боротьбу ОУН і УПА, що припинить спекуляції та провокації з цього приводу з боку комуно-соціалістів, російських шовіністів та псевдо націоналістів”.

Заяву підписали: Богдан ЧЕРВАК - провідник Київської міської організації Організації Українських Націоналістів, Андрій ТАРАСЕНКО - командир КМО "ТРИЗУБ" ім. C.Бандери, Ігор МАЗУР-ТОПОЛЯ - голова КМО УНА-УНСО, Юрій ШЕПЕТЮК - голова КМО Конгресу Українських Націоналістів, Олександр РЕЗНІЧЕНКО - голова КМО “Української партії”, Ігор ЛІСОДІД - голова КМО “Українська справа”, Максим БАЛАБКО - голова КМО Молодіжного націоналістичого конгресу, Тарас РОНДЗІСТИЙ - заступник голови Центру Національного Відродження ім. С.Бандери.