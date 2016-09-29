Підозрюваний у справі про розгін одеського Майдану екс-заступник голови ОДА Орлов вийшов на свободу під заставу в 8 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі зазначеної політсили, у четвер близько 19:00 керівник Одеської міської організації Опозиційного блоку Орлов, взятий під варту 23 вересня, випущений під заставу.

За словами адвоката підозрюваного Ірини Носкіної, Орлову сьогодні ввечері пред'явлено ще одне звинувачення в підозрі скоєння іншого злочину.

«Обласна прокуратура знову звертається до суду з клопотанням про зміну йому запобіжного заходу із застави на утримання під вартою. Нас знову викликали на допит, і в подальшому це буде розгляд нового клопотання в Приморському суді Одеси про зміну запобіжного заходу. Звинувачують Олександра Орлова тепер за ст. 340 Кримінального кодексу «незаконне перешкоджання проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства», - зазначила Носкіна.

Читайте такожГеращенко вимагає розглянути питання про звільнення двох суддів з Кропивницького

Допит Орлова призначено на 30 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Приморський райсуд Одеси ухвалив рішення про арешт колишнього першого заступника голови Одеської ОДА Олександра Орлова, підозрюваного в організації масових заворушень 19 лютого 2014 р., а також визначив заставу в сумі понад 8 млн грн.

Прокуратура 26 вересня в апеляційному порядку оскаржила це рішення, оскільки вважає, що Орлов повинен залишатися під вартою без права внесення застави. Засідання суду призначено на 3 жовтня.

Довідка. 19 лютого 2014 року в Одесі журналістів, які знімали невеликий пікет представників Євромайдану біля будівлі обладміністрації, побили озброєні палицями люди. Внаслідок нападу постраждали кілька десятків активістів і журналістів, кілька знімальних груп втратили техніку, яку розбили або відібрали. Під час нападу, що відбувся у присутності кількох десятків міліціонерів, молодики вигукували: "Бити по голові і по камерах". Після майже півгодинного побиття молодики з кийками поїхали на п'яти маршрутних таксі, на яких був номер одного з міських маршрутів. Перед від’їздом зловмисники розбили кілька припаркованих мотоциклів.