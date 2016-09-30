СБУ перекрила нелегальний канал постачання товарів до "ДНР" залізницею

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Під час спецоперації з перекриття сталого каналу незаконних поставок продукції до "ДНР" співробітники СБ України спільно з Державною фіскальною службою виявили у районі залізничної станції Костянтинівка два вагони, готові до відправлення на тимчасово окуповані терористами території", - йдеться в повідомленні.

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За документами до "ДНР" перевозилася сировина для одного з підприємств, зареєстрованого на контрольованій Україною території.

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"Правоохоронці виявили в одному з вагонів під задекларованою продукцією партію товарів, у тому числі медикаменти та одяг, у другому – чотири тисячалітрові цистерни з рідким склом та понад двадцять тонн сировини для виготовлення тютюнових виробів", - розповіли в СБУ.

Також зазначається, що під час обшуків на складах, які належать відправнику, співробітники спецслужби виявили ще понад сорок тонн сировини для виробництва цигарок.

На даний час здійснюється комплекс заходів з документування протиправної діяльності організаторів нелегального каналу.