Хорватія продовжить приймати на реабілітацію бійців АТО

Хорватія продовжить приймати на реабілітацію бійців-учасників антитерористичної операції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, у Хорватії завершується реабілітація та відпочинок 50 українських військовослужбовців та 150 дітей, серед яких діти загиблих, поранених бійців та переселенців.

За словами організатора гуманітарної акції – відомого хорватського футболіста Івіци Пірича, цього року 500 українців побували в Хорватії у рамках його гуманітарної акції.

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За словами Пірича, він дуже радий, що в Україні позитивно оцінюють його роботу, зокрема, висловив подяку дружині президента України Марині Порошенко, під патронатом якої вже другий рік відбувається ця благодійна акція, та Посольству України в Республіці Хорватія.

Пірич повідомив, що у 2017 році учасниками акції стануть особи, які незаконно утримувалися терористами, військовослужбовці з тяжкими пораненнями та діти, які втратили батьків на війні.

Загалом на запрошення Пірича та за його сприяння на реабілітації та відпочинку у Республіці Хорватія вже побувало близько тисячі українців.