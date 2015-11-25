У Чечні заборонили твіттер-аккаунт видання Charlie Hebdo

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури на сайті відомства.

Зазначається, що після проведеного моніторингу Twitter працівники прокуратури знайшли сторінку під назвою Charlie Hebdo. На цій сторінці були виявлені зображення, що нібито "висміюють" пророків, а також карикатури про аварію літака А321 російської авіакомпанії в Єгипті .

Рішення суду, яке зобов'язує провайдері обмежити доступ до сторінки, направене до управління "Роскомнадзора" по республіці для включення даної сторінки в список заборонених матеріалів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російські парламентарії представили «відповідь» французькому сатиричному тижневику Charlie Hebdo, але при цьому оскандалилися, так як вкрали карикатуру українського художника.

Раніше Charlie Hebdo опублікував карикатури на падіння російського літака Airbus A321 на Синайському півострові. На малюнках зобразили сирійця на тлі падаючого літака з підписом "Російська авіація посилює бомбардування" і череп на тлі слів "Небезпека російських лоукостів".